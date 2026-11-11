மாணவர்களின் அட்ராசிட்டியை தடுத்து தேர்ச்சியை அதிகரிக்க நடவடிக்கை தேவை: பள்ளிகளில் பெற்றோர், ஆசிரியர் கலந்தாய்வு நடத்தப்படுமா?
மாணவர்களின் அட்ராசிட்டியை தடுத்து தேர்ச்சியை அதிகரிக்க நடவடிக்கை தேவை: பள்ளிகளில் பெற்றோர், ஆசிரியர் கலந்தாய்வு நடத்தப்படுமா?
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:30 AM
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 1,295 அரசு பள்ளிகள், 282 தனியார் பள்ளிகள், 196 அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகள், 23 பகுதி நேர நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகள் என மொத்தம் 1,796 பள்ளிகள் செயல்படுகிறது.
இதில், 3 லட்சத்து 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் படிக்கின்றனர். அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு சீருடை, புத்தகம் உள்ளிட்டவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அரசு பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் ஒழுங்கீனமான முறையில் வகுப்பறைக்கு வருகின்றனர். மாணவர்கள் தலை முடியை விதவிதமாக வைத்துக்கொண்டும், சீருடையில் சட்டைகளை இடுப்பு அளவிற்கும், பேண்டுகளை டிசைனாகவும் தைத்து அணிந்து வருகின்றனர்.
மேலும், வகுப்பறைக்கு மாணவர்கள் மொபைல் போன் எடுத்து வரும் நிகழ்வு அதிகரித்து வருகிறது. இவர்களை ஆசிரியர்கள் கண்டித்தால், அவர்களிடம் மரியாதைக்குறைவாக மாணவர்கள் நடந்து கொள்கின்றனர்.
இதனால், ஆசிரியர்கள் முகம் சுளிக்கின்றனர். மாணவர்களின் இந்த செயலில் பெற்றோர்களின் பங்கும் உள்ளது. தங்கள் குழந்தைகளை சரியாக முடி திருத்தம் செய்யவும், சீருடைகள் சரியான அளவில் தைத்து அணிந்து செல்வதையும் பெற்றோர்கள் கண்டிக்க வேண்டும். இதேபோன்று, மொபைல் போன்களை பள்ளிக்கு எடுத்துச்செல்ல பெற்றோர்கள் அனுமதிக்கக்கூடாது என ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் பெற்றோர்களுக்கு கோரிக்கையாக வைக்கின்றனர்.
மாணவர்களின் இந்த அட்ராசிட்டியாலும், பெற்றோர்களின் அலட்சியத்தாலும் அரசு பள்ளிகளின் கல்வித்தரம் கேள்விக்குறியாகி வருகிறது. இதனைத் தடுக்க அரசு பள்ளிகளில் பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டங்கள் நடத்த வேண்டும்.
அப்போது, மாணவர்களின் கல்வித்தரம் மற்றும் அட்ராசிட்டி குறித்து பெற்றோர்களிடம், ஆசிரியர் தெரிவித்து அவர்களை நல்வழிப்படுத்த அறிவுறுத்த வேண்டும். அப்படி செய்தால் மட்டுமே அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்களின் தேர்ச்சி சதவீதத்தை அதிகரிக்க முடியும்.