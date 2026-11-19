தனியார் பயிற்சி மையத்தினர் முறைகேடு: மாணவர்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார்
தனியார் பயிற்சி மையத்தினர் முறைகேடு: மாணவர்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார்
UPDATED : நவ 17, 2026 06:05 PM
ADDED : நவ 17, 2026 04:36 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் தனியார் பயிற்சி மையத்தில், ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் மற்றும் பாரா மெடிக்கல் கோர்ஸ் படித்து வரும் மாணவர்கள், பயிற்சி மையத்தின் முன்னாள் ஆசிரியர் ஏழுமலை என்பவர் தலைமையில், இன்று (நவ.,17) காலை விழுப்புரம் மேற்கு காவல் நிலையத்தில் திரண்டு வந்து புகார் அளித்தனர்.
விழுப்புரத்தில், பிரபல பல்கலை.,யின் அங்கீகாரம் பெற்றதாக கூறி, மாணவர்களை சேர்த்து, தங்கள் பயிற்சி மையத்தில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக கூறி, விழுப்புரம் மேற்கு காவல் நிலையத்தில், பெற்றோர்களுடன் வந்து மாணவர்கள் சிலர் புகார் அளித்தனர்.
அப்போது அவர்கள் கூறியதாவது: விழுப்புரம் சுதாகர் நகரில் செயல்படும் பயிற்சி மையத்தில் நாங்கள் ஓராண்டாக படித்து வருகிறோம். பி.எஸ்.சி., ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட், நர்சிங் ஆகிய 2 ஆண்டு, 3 ஆண்டு பட்டப் படிப்பு என சேர்க்கை வழங்கி பாடம் நடத்தி வருகின்றனர்.
ஆனால், இந்த படிப்புகளுக்குரிய பிரபல பல்கலைக்கழகத்தின் அங்கீகாரம் பெறாமல், அங்கீகாரம் உள்ளதாக கூறி 50க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகளை சேர்த்துள்ளனர். இப்பயிற்சிக்கு சேர்ந்துள்ள எங்களிடம், ஆண்டுக்கு 55 ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணம் என கூறி முதல் தவணையாக ரூ.30 ஆயிரம் வசூலித்துள்ளனர். ஓராண்டு ஆகும் நிலையில், குறிப்பிட்ட பல்கலை.,யின் அனுமதி பெறாததால் கல்வி பாதிக்கும் நிலை உள்ளது எனக் கூறினர்.
இது குறித்து, அந்த தனியார் பயிற்சி மைய நிர்வாகிகள் கூறுகையில், எங்கள் பயிற்சி மையத்தில் வழங்கப்படும் ஓட்டல் மேனேஜ்மென்ட் மற்றும் நர்சிங் கோர்சுகளுக்கு, ஆந்திர மாநிலத்தின் (பெஸ்ட் யுனிவர்சிட்டி) பல்கலை., அங்கீகாரம் பெற்று நடத்துகிறோம். எங்கள் பயிற்சி மையத்தில் வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்ட சிலரது துாண்டுதலின் பேரில், மாணவர்கள் சிலர் புகாரளித்துள்ளனர். போலீசார் விசாரித்தால், உரிய விளக்கமளிக்கப்படும் என்றனர்.