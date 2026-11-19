ஆபத்தான முறையில் சாலையை கடக்கும் மாணவர்கள்: ‘பேரிகார்டு’ வைக்க நடவடிக்கை தேவை
ஆபத்தான முறையில் சாலையை கடக்கும் மாணவர்கள்: ‘பேரிகார்டு’ வைக்க நடவடிக்கை தேவை
UPDATED : நவ 18, 2026 06:19 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:16 PM
விழுப்புரம்: ஆபத்தான முறையில் பள்ளி மாணவர்கள் சாலையை கடப்பதால் விபத்து அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் அடுத்த பூத்தமேடு கிராமத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பள்ளியில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர்.
இங்கு படிக்கும் மாணவர்கள் தினந்தோறும் விழுப்புரம் – செஞ்சி நெடுஞ்சாலையை கடந்து பள்ளிக்கும், வீட்டிற்கும் சென்று வருகின்றனர்.
இங்கு மாணவர்கள் சாலையை கடக்க நின்றிருந்தாலும், வாகன ஓட்டிகள் அதிவேகமாகவே செல்கின்றனர். எப்போதும், வாகன போக்குவரத்து அதிகம் உள்ள இச்சாலையில் மாணவர்கள் கடக்கும்போது விபத்தில் சிக்கும் அபாய நிலை உள்ளது.
இது பெற்றோர்களிடையே கடும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், மாலை நேரங்களில் பள்ளி ஆசிரியைகள், சாலையில் வாகனங்களை நிறுத்தி மாணவர்களை வரிசைப்படுத்தி சாலையை கடக்க உதவி செய்து வருகின்றனர்.
ஆசிரியைகளின் இந்த செயல் பெற்றோர்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ஆனால், அப்பகுதியில் வாகனங்களின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தி, மாணவர்கள் விபத்தில் சிக்காமல் இருக்க மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை சார்பில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இது பெற்றோர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எனவே, பூத்தமேடு பகுதியில் பள்ளி மாணவர்கள் சாலையை பாதுகாப்பாக கடக்க வேகத்தடை அல்லது பேரிகார்டு வைக்க மாவட்ட கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.