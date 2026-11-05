திருவெண்ணெய்நல்லுார் பள்ளி மாணவர்கள் அசத்தல்

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ADDED : நவ 04, 2026 08:57 PM
திருவெண்ணெய்நல்லூர்: தமிழக விளையாட்டு துறை சார்பாக திருக்கோவிலுார் அடுத்த வீரபாண்டி கிராமத்தில் தடகள போட்டி நடந்தது.
இதில் திருவெண்ணெய்நல்லுார் போன் நேரு மேல்நிலைப்பள்ளி, 8ம் வகுப்பு மாணவி மைத்ராதேவி நீளம் தாண்டுதல்; 400 மீ., ஓட்டப்பந்தயம் மற்றும் 600 மீ., ஓட்டப்பந்தயம் ஆகியவற்றில் தங்கம், 9ம் வகுப்பு மாணவி தனஸ்ரீ 400 மீ., ஓட்டப்பந்தயம் மற்றும் 600 மீ., ஓட்டப்பந்தயத்தில் வெண்கலம், வர்ஷா தொடர் ஓட்ட பந்தயத்தில் வெண்கலம்; ஆகிய பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர்
மேலும் 10ம் வகுப்பு மாணவி ஷரீன் உயரம் தாண்டுதல் மற்றும் மும்முறை தாண்டுதலில் தங்கம் மற்றும் தொடர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் வெண்கலம், லசஷயா ஸ்ரீ, தடி ஊன்றி தாண்டுதல் போட்டியில் வெள்ளி பதக்கம் பெற்று அசத்தி உள்ளனர்.
மேலும் பிளஸ் 1 மாணவி கானா ஸ்ரீ, 3000 மீ., ஓட்டத்தில் வெண்கல பதக்கத்தையும், தொடர் ஓட்டத்தில் வெண்கல பதக்கத்தையும், பிளஸ் 2 மாணவி ஜாஸ்மின் 100 மற்றும் 200 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் வெள்ளிப் பதக்கங்கள் மற்றும் தொடர் ஓட்ட பந்தயம் தடி ஊன்றி தாண்டுதல் ஆகிய போட்டிகளில் வெண்கல பதக்கத்தையும் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார். போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு பள்ளி தாளாளர் வாசுதேவன் சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டினார்.
உதவி தலைமையாசரியர் சிவகுமார் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அலுவலக பணியாளர்கள் உடனிருந்தனர்.