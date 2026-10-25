நகராட்சி பள்ளியில் வகுப்பறையின்றி வராண்டாவில் படிக்கும் மாணவர்கள்
நகராட்சி பள்ளியில் வகுப்பறையின்றி வராண்டாவில் படிக்கும் மாணவர்கள்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:58 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் பூந்தோட்டம் நகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளியில் போதிய வகுப்பறை வசதியில்லாததால் மாணவர்கள் வராண்டாவில் அமர்ந்து படிக்கும் அவலம் உள்ளது.
விழுப்புரம், பூந்தோட்டம் நகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளியில் 9 வகுப்பறை மட்டுமே உள்ளது. இப்பள்ளியில் 585 மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர்.
கொரோனாவிற்குப் பின் இப்பள்ளியில் மாணவர் சேர்க்கை அதிகரித்துள்ளது. ஒரு வகுப்பில் நான்கு பிரிவுகள் வரை மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர்.
இதனால், 6 முதல் 8ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு போதிய வகுப்பறைகள் இல்லை. இந்த வகுப்பு மாணவர்கள் சில ஆண்டுகளாக பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள வராண்டா மற்றும் படிகளின் கீழ் பகுதியில் அமர்ந்து படிக்கின்றனர்.
மாவட்ட தலைநகரில் உள்ள பள்ளியில் மாணவர்கள் வராண்டாவில் படிப்பது பெற்றோர் மத்தியில், கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும், பள்ளியின் பெயரை குறிக்கும் வகையில் அறிவிப்பு பலகை வைக்காமல் உள்ளது. அதுமட்டுமின்றி பள்ளியின் சாலையின் இருபுறங்களிலும் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்துள்ளதால் மாணவர்கள் சென்று வருவதற்கு கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, தற்போது மழைக்காலம் என்பதால் இந்த கட்டடத்தை திறந்து வராண்டாவில் அமரும் மாணவர்களை அங்கு அமர்த்தவும், பள்ளிக்கு கூடுதல் வகுப்பறைக் கட்டடம் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கவும் கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.