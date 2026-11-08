/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/துணை சுகாதார நிலைய கட்டடம் திறப்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 02:56 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:54 PM
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அவலுார்பேட்டை: மேல்மலையனுார் அருகே துணை சுகாதார நிலையம் திறப்பு விழா நடந்தது.
மேல்மலையனுார் ஒன்றியம், சாத்தாம்பாடி கிராமத்தில், 15 வது நிதிக்குழு மானிய திட்டத்தின் கீழ் ரூ.45 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிதாக துணை சுகாதார நிலைய கட்டடம் கட்டப்பட்டது.
இதையொட்டி, விழுப்புரத்தில் நடந்த அரசு விழாவில் காணொளி காட்சி மூலம் ஊரக வளர்ச்சி துறை அமைச்சர் ஆனந்த், இந்த கட்டடத்தை திறந்து வைத்தார்.
தொடர்ந்து, சாத்தாம்பாடியில் தரணிவேந்தன் எம்.பி., தலைமை தாங்கி குத்து விளக்கேற்றி , பொது மக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினார்.
இதில் மேல்மலையனுார் கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் நெடுஞ்செழியன், பி.டி.ஓ., சரவணகுமார், அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.