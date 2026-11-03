ஆதிதிராவிட விவசாயிகளுக்கு மின் இணைப்புக்கு மானியம்
ஆதிதிராவிட விவசாயிகளுக்கு மின் இணைப்புக்கு மானியம்
UPDATED : நவ 02, 2026 08:41 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:37 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், தாட்கோ சார்பில், ஆதி திராவிட விவசாயிகளுக்கு, வளமிகு வேளாண்மை உதவித்திட்டம் 2026–27ம் நிதியாண்டில் செயல்படுத்த உள்ளது.
கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:
தமிழக அரசின் வேளாண் உதவித் திட்டத்தின் கீழ், ஆதிதிராவிட விவசாயிகள் 1,000 பேருக்கு தட்கல் மின் இணைப்பு வழங்க அரசு 26.09 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.
இத்திட்டத்தின் மூலம் ஆதிதிராவிட விவசாயிகள் பாசன வசதிகளை மேம்படுத்தி, வருமானத்தை உயர்த்த வழி வகை செய்யப்படுகிறது. மின் மோட்டார், மின் இணைப்பு பெறுவதற்கான செலவில் 90 சதவீதம் மின் துறைக்கு தாட்கோ மானியமாக வழங்கும்.
அதன்படி, 5 எச்.பி., மின் மோட்டாருக்கு இணைப்பு கட்டணம் 2.50 லட்சம் ரூபாய் எனில், பயனாளி 25 ஆயிரம் ரூபாய் பங்குத்தொகையாக செலுத்த வேண்டும். மீதி 2.25 லட்சம் ரூபாய் தாட்கோ மூலம் மானியமாக வழங்கும். 7.5 எச்.பி. மின் மோட்டாருக்கு பயனாளி 27 ஆயிரத்து 500 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். 2.48 லட்சம் ரூபாய் தாட்கோ மானியமாக வழங்கும்.
10 எச்.பி., மின் மோட்டாருக்கு பயனாளி 30 ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும், 2.70 லட்சம் ரூபாய் தாட்கோ வழங்கும். 15 எம்.பி., மின் மோட்டாருக்கு பயனாளி 40 ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். 3.60 லட்சம் ரூபாய் தாட்கோ வழங்கும்.
இத்திட்டத்தில் பயன்பெற ஆதிதிராவிட இனத்தைச் சார்ந்தவராகவும், குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 3.00 இலட்சம் ரூபாய்க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். விவசாய நிலம் விண்ணப்பதாரரின் பெயரில் சொந்தமாக இருக்க வேண்டும். தகுதிகளுடைய ஆதிதிராவிட விவசாயிகள் tahdco.com இணையதளத்தின் மூலம் விண்ணப்பித்து பயன் பெறலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.