வெற்றி மகளிர் ஆடுகள் வளர்ப்பு திட்டம் விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
வெற்றி மகளிர் ஆடுகள் வளர்ப்பு திட்டம் விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 06:15 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:12 PM
விழுப்புரம்: கண்டமங்கலம், திருவெண்ணெய்நல்லுார், மேல்மலையனுார் ஒன்றியங்களில் வெற்றி மகளிர் ஆடுகள் வளர்ப்புத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் செய்திக்குறிப்பு;
கண்டமங்கலம், திருவெண்ணெய்நல்லுார் மற்றும் மேல்மலையனுார் ஆகிய ஒன்றியங்களில் வெற்றி மகளிர் ஆடுகள் வளர்ப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விரும்பும் தகுதியானவர்கள் கால்நடை பராமரிப்புத்துறையின் மூலம் இணையவழியில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஊரகப் பகுதிகளில் வசிக்கும் ஆதரவற்ற விதவைகள், கைவிடப்பட்ட பெண்கள், திருநங்கை மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் இத்திட்டத்தின் பயனாளிகளாக தகுதியுடையவர்கள். அந்த ஊராட்சியில் நிரந்தர குடியிருப்பாளராக இருக்க வேண்டும். 18 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
விருப்பமுள்ளவர்கள் அருகில் உள்ள அரசு கால்நடை மருத்துவமனை, கால்நடை மருந்தகத்தை அணுகி பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.