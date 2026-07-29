UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:18 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:51 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் முகாமிட்டு சி.வி.சண்முகம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு, அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பலர், த.வெ.க.,வுக்கு ஆதரவளித்ததால், அ.தி.மு.க., வில் கோஷ்டி பிரச்னை எழுந்தது. இதனால், பல நிர்வாகிகளை பழனிசாமி மாற்றி, புதிய நிர்வாகிகளை நியமித்து வருகிறார். விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகத்தை மாற்றி, மாவட்ட செயலாளராக பசுபதியை நியமித்தார்.இதனால், சண்முகம் ஆதரவாளர்கள் பலர், அவருடன் ஒதுங்கி நிற்கின்றனர். பலர் கட்சி பதவியையும் ராஜினாமா செய்துள்ளனர்.
இதனால், கடந்த ஒரு மாத காலமாக, சண்முகம் தரப்புக்கும், பசுபதி தரப்புக்கும் கடும் விமர்சனங்களும், சில மோதல்களும் எழுந்து வருகிறது.த.வெ.க.,வுக்கு செல்லப்போவதாக கூறப்பட்டு, ஒதுங்கியிருந்த சண்முகம் மற்றும் ஆதரவாளர்கள், அ.தி.மு.க., விற்கு எதிராக பேசி வருகின்றனர்.
சண்முகம் தரப்பினர் பேட்டி அளித்து, பழனிசாமி மற்றும் பசுபதி தரப்பை விமர்சிப்பதும், அதற்கு பதிலளித்து பசுபதி தரப்பினரும் சண்முகம் ஆதரவாளர்களை விமர்சித்து பேட்டியளித்தும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, நேற்று திடீரென சி.வி.சண்முகம், விழுப்புரம் எஸ்.பி., அலுவலகத்திற்கு தனது ஆதரவாளர்களுடன் திரண்டு வந்து, எஸ்.பி., மதிவாணனை சந்தித்து, தங்கள் தரப்பினர் புகார் மீது, நடவடிக்கை கோரி பேசினார்.இதனையடுத்து, தனது ஆதரவாளர்களுடன் காரில் புறப்பட்ட சி.வி.சண்முகம், எப்போதும் இல்லாத வகையில், விழுப்புரம் பழைய பஸ் நிலையத்தில் உள்ள முன்னாள் ஒன்றிய செயலாளர் சுரேஷ்பாபுவின் அலுவலகத்திற்கு சென்றார்.
அங்கு அமர்ந்து, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள், முன்னாள் ஒன்றிய செயலர்கள் உள்ளிட்ட தனது ஆதரவு நிர்வாகிகளுடன், டீ சாப்பிட்டபடி சிறிது நேரம் ஆலோசனை நடத்திவிட்டு புறப்பட்டுச் சென்றார்.
விழுப்புரம் பழைய பஸ் நிலையத்தில், சண்முகம் உள்ளிட்ட அ.தி.மு.க., வினரின் கார்கள் அணி வகுத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. விழுப்புரம் மாவட்ட அ.தி.மு.க., வில், கோஷ்டி பூசல் வெடித்துள்ள நிலையில், மாவட்ட செயலர் பசுபதியின் அலுவலகம் அருகே, சண்முகம் தரப்பினர் கூடி ஆலோசனை நடத்தி மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.