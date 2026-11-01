விழுப்புரத்தில் திடீர் மூடுபனி வாகன ஓட்டிகள் திக்.. திக்..
விழுப்புரத்தில் திடீர் மூடுபனி வாகன ஓட்டிகள் திக்.. திக்..
ADDED : அக் 30, 2026 05:59 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராம பகுதிகளில், வெண் பனி மூட்டத்தால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தோடு பயணித்தனர்.
விழுப்புரத்தில் கடந்த சில தினங்களாக பரவலாக மழை பெய்த நிலையில், பகல் வேளையில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. இதனால், பொதுமக்கள் வெயில், மழை நேரங்களில் வெளியே செல்ல பெரிதும் சிரமப்பட்டு வந்தனர்.
இந்த நிலையில், இன்று (அக்.,30) அதிகாலை 5:00 மணி முதல் வெள்ளை நிறத்தில் பனிமூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. இந்த வெள்ளை பனி மூட்டம் மூடியதால் எதிர் திசையில் சாலையில் வரும் வாகனங்கள் தெரியாமல் அனைவரும் தங்கள் வாகனங்களின் முகப்பு விளக்குகளை எரிய விட்டதோடு, ‘ஹார்ன்’ அடித்து கொண்டு பயணித்தனர்.
அதேபோல, ரயில் நிலைய தண்டவாளங்களையும், வெள்ளை பனி மூடியதால் ரயில் எஞ்சின் ஹார்ன் சத்தத்தோடு தண்டவாளத்தில் சென்றது. இந்த திடீர் பனிமூட்டத்தால் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளிலும், பைபாஸ் சாலையிலும் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தோடு பயணித்தனர்.