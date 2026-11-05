மாவட்டத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு பணிகளை துரிதப்படுத்த அறிவுரை
மாவட்டத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு பணிகளை துரிதப்படுத்த அறிவுரை
UPDATED : நவ 04, 2026 12:23 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:19 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், நீர்வள பாதுகாப்புப் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரம் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலகத்தில் நடந்த ஆய்வுக் கூட்டத்திற்கு கலெக்டர் ஷேக்அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை வகித்து ஆலோசனை வழங்கினார்.
மாவட்டத்தில், நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துதல், மழைநீரை சேமித்தல் மற்றும் நீர்நிலைகளை பாதுகாத்தல் குறித்து, கூட்டத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மாவட்டத்தில் நீர்வளத்துறை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித் துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் செயற்கை நீர் செறிவூட்டும் ஆழ்துளை குழாய் கட்டமைப்பு பணிகளின் நிலை, அரசு கட்டடங்கள் மற்றும் பிற கட்டமைப்புகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளின் செயல்பாடுகள், பயன்பாடற்ற ஆழ்துளைக் கிணறுகள் மற்றும் கைப்பம்புகள் போன்றவைகளை செயற்கை நீர் செறிவூட்டும் ஆழ்துளை குழாய் கட்டமைப்பாக மாற்றும் பணிகள், தொடர்பாகவும், அதற்கான நடந்து வரும் பணிகள் குறித்தும் கேட்டறியப்பட்டது.
நீர்நிலைகளில் மதகுகள், நீர்வழிப் பாதைகள் மற்றும் கரைகளை பலப்படுத்தும் பணிகளின் நிலை, கால்வாய் துார்வாரும் பணிகளின் நிலை குறித்தும், சார்ந்த அலுவலர்களிடம் விரிவாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
பசுமைப் பரப்பை அதிகரிக்கும் திட்டத்தில் நடந்து வரும் மரக்கன்றுகள் நடும் பணிகளின் நிலை குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
குறிப்பாக, ஊரக வளர்ச்சித் துறை சார்பில் 6.72 லட்சம் மரக்கன்றுகள் இலக்கு நிர்ணயம் செய்து, நடப்பட்டு வருவது குறித்து விளக்கினர். அனைத்து பணிகளையும் துரிதப்படுத்த கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.