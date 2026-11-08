மொத்த விற்பனை பண்டக சாலையில் காய்கறி தொகுப்பு வழங்கல்
மொத்த விற்பனை பண்டக சாலையில் காய்கறி தொகுப்பு வழங்கல்
ADDED : நவ 06, 2026 11:59 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், மாவட்ட நுகர்வேர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலையில், கடந்த, 5ம் தேதி முதல் இன்று 7ம் தேதி வரை தீபாவளியை முன்னிட்டு வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு செய்யப்படுகிறது.
விழுப்புரம் மாமண்டல இணைப்பதிவாளர் ஹேமா தலைமை தாங்கி துவக்கி வைத்தார். விழுப்புரம் மண்டல கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் விஜயசக்தி, மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மேலாண் இயக்குநர் தயாளன் முன்னிலை வகித்தனர்.
இதில், அன்றாட சமையலுக்கு தேவையான 10 வகையான காய்கறிகள் அடங்கிய தொகுப்பு 100 ரூபாய் என்ற சலுகை விலையில் வழங்கப்படுகிறது.
அப்போது, விழுப்புரம் சரக துணைப்பதிவாளர் சிவபழனி, வங்கி முதன்மை வருவாய் அலுவலர் வெங்கட்குமார், துணைப் பதிவாளர்கள் (பயிற்சி) ஜீவா, மவுனிகா, கூட்டுறவு பண்டகசாலை மேலாண் இயக்குநர் மீனாட்சிசுந்தரம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.