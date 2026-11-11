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விழுப்புரம் முருகர் கோவில்களில் சூரசம்ஹார விழா துவக்கம்
விழுப்புரம் முருகர் கோவில்களில் சூரசம்ஹார விழா துவக்கம்
ADDED : நவ 10, 2026 06:27 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் உள்ள முருகர் கோவில்களில், இந்தாண்டு சூரசம்ஹார விழா இன்று (நவ.,10) துவங்கியது.
அதனையொட்டி, விழுப்புரம் மருத்துவமனை சாலையில் உள்ள ஸ்ரீவள்ளி தேவசேனா சமேத பாலசுப்ரமணியர் கோவிலில், இன்று காலை 7:00 மணிக்கு கந்த சஷ்டி விரதத்துடன் சூரசம்ஹார சிறப்பு வழிபாடு துவங்கியது. 7:30 மணிக்கு கொடியேற்றமும், காப்பு கட்டுதலுடன் உற்சவம் துவங்கியது.
காலை 8:00 மணிக்கு மூலவர் மற்றும் உற்சவர் பாலசுப்ரமணியருக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை நடந்தது. சிறப்பு மலர் அலங்காரத்தில் உற்சவர் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
இதேபோன்று, விழுப்புரத்தில் உள்ள பல்வேறு கோவில்களில் வழிபாடு நடந்தது. 15ம் தேதி மாலை 6:00 மணிக்கு சூரசம்ஹார விழாவும், 16ம் தேதி காலை 7:00 மணிக்கு சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவமும் நடக்கிறது.