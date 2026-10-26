உபரி நீர் செல்லும் ஓடை சீரமைப்பு: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
உபரி நீர் செல்லும் ஓடை சீரமைப்பு: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : அக் 25, 2026 02:26 PM
ADDED : அக் 25, 2026 02:24 PM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அடுத்த பாப்பனபட்டில் விவசாயிகள் கோரிக்கையை ஏற்று நகாய் சார்பில் உபரி நீர் செல்ல ஓடை வாய்க்கால் அகலப்படுத்தி சீரமைக்கப்படுவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்..
விக்கிரவாண்டி அடுத்த பாப்பனபட்டில் நகாய் சார்பில் திருச்சி – சென்னை சாலையில், விக்கிரவாண்டி தஞ்சாவூர் 4 வழிச்சாலை பிரியும் இடத்தில் 27 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த இடத்தில் விவசாய நிலத்தின் அருகே அழுக்கு நீர் செல்ல ஓடை உள்ளது. தற்போது, பாலப்பணி நடைபெற்ற வருவதால் மழைக்காலங்களில் விவசாய நிலங்களில் இருந்து வெளியேறும் மழைநீர் எளிதாக செல்ல முடியாமல் நிலங்களிலேயே தேங்கியது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் நலன் மற்றும் நீர்நிலை பாதுகாப்பு சங்க மாநில பொதுச் செயலாளர் அறவாழி, மாவட்ட செயலாளர் திருமுருகன் ஆகியோர் விழுப்புரம் நகாய் திட்ட இயக்குநர் சையது அமனுல்லா, கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் ஆகியோரை நேரில் சந்தித்து உபரி நீர் செல்ல ஓடை வாய்க்காலை அகலப்படுத்தி மழைநீர் எளிதாக வெளியேற வழிவகை செய்யுமாறும், பாப்பனபட்டில் குடிநீர் பைப் லைன் அமைத்து தருமாறும் மனு அளித்தனர்.
மனுவின் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுத்த கலெக்டர் உத்தரவிட்டதைத் தொடர்ந்து, திட்ட இயக்குநர் ஓடை வாய்க்காலை அகலப்படுத்த கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து உடனடியாக பணி செய்ய உத்தரவிட்டார்.
தற்போது ஓடை வாய்க்கால் அகலப்படுத்தும் பணி விரைந்து நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் இப்பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.