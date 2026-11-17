கிராமங்களில் போலீஸ் நண்பர்கள் குழு தமிழக அரசு ஆலோசனை
கிராமங்களில் போலீஸ் நண்பர்கள் குழு தமிழக அரசு ஆலோசனை
ADDED : நவ 16, 2026 05:45 PM
விக்கிரவாண்டி: கிராமங்கள் தோறும் குற்ற நடவடிக்கைகளை தடுக்க போலீஸ் நண்பர்கள் குழு அமைக்க தமிழக அரசு ஆலோசனை செய்து வருகிறது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சமீபகாலமாக வழிப்பறி, பெண் கடத்தல் ,குழந்தை கடத்தல், கொலை, கொள்ளை, வாகன திருட்டு, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமான மாடு, ஆடு ,கோழி திருட்டு என
பல்வேறு சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இன்று நாடு நவீன தொழில் நுட்பத்தில் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது போல, குற்றவாளிகளும் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி குற்றங்களை செய்து வருகின்றனர்.
இவற்றையெல்லாம் தடுக்கும் வகையில் கிராமங்கள் தோறும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் அவசியம் வேண்டும் எனவும் கண்காணிப்பு கேமராக்களை கண்காணிக்க ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் இளைஞர்கள் குழுவை அவசியம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என ‘தினமலர்’ நாளிதழில், கடந்த 10 ம் தேதி செய்தி வெளியாகியது.
இந்நிலையில் தமிழக அரசு சார்பில், கடந்த 12 மற்றும் 13 ம் தேதி, போலீஸ் துறை ஆய்வு கூட்டத்தின் போது தமிழக முதல்வர் விஜய் கடந்த ஆட்சி காலத்தின் போது கலைக்கப்பட்ட போலீஸ் நண்பர்கள் குழுவை மீண்டும் ஏற்படுத்த முடிவு எடுத்து உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை செய்துள்ளார்.
அவ்வாறு காவல்துறை போலீஸ் நண்பர்கள் குழுவை ஏற்படுத்தும் போது இளைஞர்களின் குற்ற பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்து குற்றமற்றவர்களை குழுவில் சேர்க்க வேண்டும்.
அப்போது தான் கிராமங்களில் அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு இளைஞர்கள் பணியாற்றி குற்ற நடவடிக்கைகளை குறைக்க முடியும்.