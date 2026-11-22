/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ஆசிரியர் நலச்சங்க நிர்வாகிக்கு பாராட்டு
UPDATED : நவ 21, 2026 03:57 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:52 PM
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திண்டிவனம்: திண்டிவனத்தில் ஆசிரியர் நலச்சங்க மாநில நிர்வாகிக்கு பாராட்டு விழா நடந்தது.
தமிழ்நாடு ஓய்வு பெற்ற பள்ளி, கல்லுாரி ஆசிரியர் நலச்சங்க மாநிலத் தலைவர் தியாகராஜனுக்கு நடந்த பாராட்டு விழாவிற்கு, காமராஜ் தலைமை தாங்கினார். திண்டிவனம் நகர தி.மு.க., செயலாளர் கண்ணன், சங்க நிர்வாகி ஏகாம்பரம், சண்முகம் முன்னிலை வகித்தனர். சங்கத்தின் மாவட்ட செயலாளர் அன்பழகன் வரவேற்றார்.
மாநில நிர்வாகியை வாழ்த்தி, ஒலக்கூர் ஒன்றிய முன்னாள் சேர்மன் சொக்கலிங்கம், பர்வதராஜன், முருகேசன், பேராசிரியர் பிரபா கல்விமணி, தமிழ்ச்சங்கத் தலைவர் ராஜமாணிக்கம், சங்க மாநில துணைத் தலைவர் தண்டபாணி, வழக்கறிஞர் பூபால் உட்பட பலர் பேசினர்.