தொழில்நுட்ப அதிசயம்! பரனுார் டோல்கேட்டில் நிற்காமல் சென்ற வாகனங்கள்
தொழில்நுட்ப அதிசயம்! பரனுார் டோல்கேட்டில் நிற்காமல் சென்ற வாகனங்கள்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:41 PM
விழுப்புரம்: தீபாவளி பண்டிகை முடிந்து சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லும் வாகனங்கள் சுங்கச்சாவடியில் நிற்காமல் செல்லும் வகையில் புதிய தொழில்நுட்பம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை முடிந்து சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னைக்குத் திரும்பிய வாகனங்களால் சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நேற்று (நவ.,9) பல இடங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
ஆயிரக்கணக்கான கார்கள், பஸ்கள், சரக்கு வாகனங்கள் என சாலையில் அணிவகுத்துச் சென்ற நிலையில், செங்கல்பட்டு அருகே உள்ள பரனுார் சுங்கச்சாவடியில் மட்டும் வாகனங்கள் கட்டணம் செலுத்துவதற்காக வரிசையில் நிற்க வேண்டிய நிலை பெருமளவில் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு காரணம், அங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள நவீன 'மல்டி லேன் ப்ரீ ப்ளோ' (MLFF) தொழில்நுட்பம் ஆகும்.
நின்று கட்டணம் செலுத்தும் காலம் மாறுகிறது
பொதுவாக பண்டிகை காலங்களில் சுங்கச்சாவடிகளில் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்து நிற்பது வழக்கம். ஒரு வாகனம் கட்டணம் செலுத்துவதில் ஏற்படும் தாமதம் கூட அடுத்தடுத்த வாகனங்களின் பயணத்தைப் பாதிக்கும். ஆனால், பரனுாரில் இந்த நடைமுறைக்கு மாற்றாக, வாகனங்கள் நிற்காமலேயே கட்டணம் வசூலிக்கும் தொழில்நுட்பம் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது.
சாலையின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்டமான தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஏ.என்.பி.ஆர்., கேமராக்கள் வாகனங்களின் பதிவு எண்களைத் தானாக அடையாளம் காண்கின்றன.
அதே நேரத்தில் ஆர்.எப்.ஐ.டி., கருவிகள் வாகனங்களின் பாஸ்டேக் தகவல்களைப் படிக்கின்றன. இரு தகவல்களும் சரிபார்க்கப்பட்டு, உரிய சுங்கக் கட்டணம் பாஸ்டேக் கணக்கிலிருந்து தானாக வசூலிக்கப்படுகிறது.
ஒரு நொடி கூட நிற்காமல் கடக்கும் வாகனங்கள்
இந்த முறையில் வாகனங்கள் சுங்கக் கட்டண மையத்தில் நின்று பணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை. பாரம்பரிய தடுப்புகளும் தேவையில்லை. இதனால் வாகனங்களின் வேகம் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படுவதுடன், சுங்கச்சாவடியில் உருவாகும் நீண்ட வரிசைகளும் தவிர்க்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக பண்டிகை நாட்களில் ஒரே நேரத்தில் அதிக அளவில் வாகனங்கள் வரும்போது இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் பயன் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
காத்திருப்பு குறைந்தால் பலன்கள் ஏராளம்
டோல்கேட்களில் வாகனங்கள் நீண்ட நேரம் இயங்கியபடியே நிற்பதால் எரிபொருள் விரயமாகிறது. அடிக்கடி பிரேக் போட்டு மீண்டும் வாகனத்தை இயக்குவதால் பயண நேரமும் அதிகரிக்கிறது. எம்.எல்.எப்.எப்., முறையில் வாகனங்கள் தொடர்ந்து நகர்வதால் எரிபொருள் சேமிப்பு, பயண நேர குறைப்பு, வாகன புகை வெளியேற்றம் குறைதல் உள்ளிட்ட பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், தானியங்கி வசூல் மூலம் சுங்கக் கட்டண நடைமுறையில் வெளிப்படைத்தன்மையும் மேம்படுகிறது.
தொழில்நுட்பம் தீர்க்கும் நெரிசல்
பரனுார் டோல்கேட்டில் சுங்கக் கட்டணத்திற்காக வாகனங்கள் காத்திருக்கும் நிலை குறைந்தாலும், தேசிய நெடுஞ்சாலையின் பிற பகுதிகளில் ஏற்படும் நெரிசலுக்கு சாலை விரிவாக்கம், சந்திப்புகள், ரயில்வே கிராசிங்குகள், மேம்பாலப் பணிகள் உள்ளிட்ட காரணங்களும் உள்ளன.
எனவே டோல்கேட் நெரிசலைத் தீர்ப்பதோடு, சாலையின் பிற பகுதிகளிலும் போக்குவரத்தைச் சீரமைப்பது அவசியமாகிறது.
அக்டோபர் 1ம் தேதி முதல் பரனுாரில் நடைமுறைக்கு வந்துள்ள இந்த எம்.எல்.எப்.எப்., முறை, தமிழகத்தின் நெடுஞ்சாலைப் போக்குவரத்தில் புதிய மாற்றத்திற்கான தொடக்கமாக அமைந்துள்ளது.
டோல்கேட்டில் வாகனங்கள் வரிசையில் நிற்கும் பழைய காட்சிக்கு மாற்றாக, தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் தடையின்றிப் பயணிக்கும் புதிய அனுபவத்தை இது உருவாக்கியுள்ளது.