/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ வாலிபரை தாக்கிய திருநங்கைகள் மீது வழக்கு
ADDED : செப் 29, 2026 05:02 PM
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விழுப்புரம்: வாலிபரை தாக்கிய நான்கு திருநங்கைகள் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
புதுச்சேரி மாநிலம், மதகடிப்பட்டை சேர்ந்தவர் கவிமுகிலன், 29; இவர் கடந்த ஒரு வாரம் முன் விழுப்புரம் புதிய பஸ் நிலையத்திற்கு வந்தார்.
அப்போது, விழுப்புரம் சின்னப்பா நகரை சேர்ந்த திருநங்கைகள் நட்சத்திரா, தாட்சன்யா, ஆனாங்கூர் சாருமதி மற்றும் ஒருவர் சேர்ந்து அவரிடம் இருந்த பர்ஸ் மற்றும் அடையாள அட்டையை பறித்துக்கொண்டனர்.
இதை கடந்த 27ம் தேதி திருப்பிக்கேட்ட கவிமுகிலனை, நட்சத்திரா உள்ளிட்டோர் சேர்ந்து திட்டி தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.
விழுப்புரம் மேற்கு போலீசார் நட்சத்திரா உள்ளிட்ட நான்குபேர் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.