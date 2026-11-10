ஆட்டோ டிரைவருக்கு கத்தி வெட்டு வி.சி.,நகர துணைச் செயலாளர் கைது: திண்டிவனத்தில் பதற்றம்: போலீஸ் குவிப்பு
ஆட்டோ டிரைவருக்கு கத்தி வெட்டு வி.சி.,நகர துணைச் செயலாளர் கைது: திண்டிவனத்தில் பதற்றம்: போலீஸ் குவிப்பு
ADDED : நவ 09, 2026 04:57 PM
திண்டிவனம்: திண்டிவனத்தில் ஆட்டோ டிரைவரை கத்தியால் வெட்டிய வி.சி., கட்சி நிர்வாகியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம், காலேஜ்ரோடு, பாரதிதாசன் நகரைச் சேர்ந்த பாஸ்கர் மகன் பரத், 27; ஆட்டோ டிரைவர். இவர், நேற்று (நவ.,8) இரவு 10:30 மணியளவில், சரவணபிள்ளையார் கோவில் தெரு வழியாக வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார்.
ரோஷணை, மாரியம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் கண்ணன், 50; திண்டிவனம் நகர வி.சி., துணைச் செயலாளர். இவர், அந்த வழியாக பைக்கில் சென்றபோது, ஆட்டோ மீது மோதுவது போல் சென்றுள்ளார். இதனை பரத் தட்டிக்கேட்டதால் இருவருக்குமிடையே தகராறு ஏற்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, வீட்டிற்குச் சென்ற கண்ணன் தனது அக்கா மகன் விக்கி (எ) விக்னேஷ், 29; கண்ணன் மகன் இலக்கியன் மற்றும் மணிமாறன், 29; ஆகியோரை அழைத்துச் சென்று பரத்தை கத்தியால் சரமாரியாக தாக்கினர்.
இதில் பலத்த காயமடைந்த பரத், முண்டியம்மபாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதுகுறித்து, பரத் கொடுத்த புகாரின் பேரில் கண்ணன் உட்பட 4 பேர் மீது ரோஷணை போலீசார், கொலை முயற்சி வழக்குப் பதிந்து, கண்ணனை கைது செய்து, மற்ற 3 பேரையும் தேடி வருகின்றனர்.
இந்ந மோதல் தொடர்பாக கண்ணன் மனைவி மங்கலட்சுமி கொடுத்த புகாரின் பேரில் பரத் உட்பட 10 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த மோதல் தொடர்பாக இரு பிரிவினருக்குமிடையே மோதல் ஏற்படும் சூழல் இருப்பதால் ரோஷணை, செஞ்சி ரோடு, முருங்கப்பாக்கம் பகுதிகளில் கூடுதல் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.