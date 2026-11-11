/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/சிறுமியை கடத்த முயற்சி செஞ்சி அருகே பரபரப்பு
ADDED : நவ 10, 2026 07:15 PM
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செஞ்சி: செஞ்சி அருகே சிறுமியை கடத்த முயன்ற மர்ம நபர்களை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி, ஜெயங்கொண்டானை சேர்ந்த, ஏழு வயது சிறுமி, அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 2ம் வகுப்பு படிக்கிறார். நேற்று (நவ.,9) இரவு, 7:00 மணியளவில் கடைக்கு சென்ற சிறுமியை, ஆட்டோவில் வந்த மர்ம நபர்கள் கடத்த முயன்றனர்.
சிறுமி அலறல் சத்தம் கேட்டு, பொதுமக்கள் ஓடி வந்தனர். இதையடுத்து, அந்த கும்பல் சிறுமியை விட்டுவிட்டு ஆட்டோவில் தப்பினர்.
செஞ்சி போலீசார், கண்காணிப்பு கேமராவை ஆய்வு செய்து, மர்ம நபர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
அக்., 12ல் ஆலம்பூண்டியில் மாயமான சிறுமியை போலீசார் தேடிவரும் நிலையில், தற்போது மற்றொரு சிறுமியை மர்ம நபர்கள் கடத்த முயன்றது, செஞ்சி பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது