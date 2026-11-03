செஞ்சி அருகே பாறை ஓவியம் கண்டுபிடிப்பு

UPDATED : நவ 03, 2026 04:35 AM
ADDED : நவ 02, 2026 08:37 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அருகே பழங்கால பாறை ஓவியம் கண்டறியப்பட்டது.
பென்னகர் கிராமத்தில் செஞ்சி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி தமிழ்த்துறை பேராசிரியர் சுதாகர், மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்களுடன் கள ஆய்வு செய்தார். அப்போது, பென்னகரில் இருந்து கருங்குழி செல்லும் சாலையோரம் பாறை ஓவியம் கண்டுபிடித்தனர்.
இதுகுறித்து சுதாகர் கூறியதாவது:
மூன்று அடி உயரமும், ஒரு அடி அகலமும் கொண்ட இந்த ஓவியத்தில் மனித உருவம் முழுமையாக இடம்பெற்றுள்ளது. ஆதி மனிதர்கள் வண்ணங்களைப் பயன்படுத்தி ஓவியம் வரையத் தெரியாத காலத்தில், சிறிய கல்லைக் கொண்டு பாறையின் மேற்பரப்பைத் தேய்த்து உருவாக்கிய ஓவியம் என தெரிகிறது.
மனிதன் வேட்டைக்குச் செல்லும் காட்சி இதில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது கையில் கத்தி போன்ற ஆயுதம் உள்ளது. அருகில் ஒரு நாய், அந்த மனிதனைப் பார்த்தவாறு நிற்கும் வகையில் வரையப்பட்டுள்ளது.
ஆதிகால மனிதர்கள் வேட்டைக்குச் செல்லும்போது நாய்களை உடன் அழைத்துச் சென்ற பழக்கத்தை இந்த ஓவியம் எடுத்துக்காட்டுகிறது. செஞ்சி அடுத்த கோணை கிராமத்தில் பாறை ஓவியம் ஏற்கனவே கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
கோணை ஓவியத்தைவிட பென்னகர் ஓவியம் தெளிவாகவும், அழகாகவும், சிதைவின்றியும் காணப்படுகிறது.
செஞ்சி மலைத்தொடரில் வெள்ளை, மஞ்சள், சிவப்பு உள்ளிட்ட வண்ணங்களில் வரையப்பட்ட பாறை ஓவியங்கள் அதிகம் உள்ளன. இருப்பினும், இதுபோன்ற பாறையை தேய்த்து உருவாக்கப்பட்ட ஓவியங்கள் பென்னகர், கோணை ஆகிய இரண்டு இடங்களில் மட்டுமே கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு சுதாகர் கூறினார்.