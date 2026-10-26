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மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக வல்லத்தில் 65 மி.மீ., மழை பதிவு

மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக வல்லத்தில் 65 மி.மீ., மழை பதிவு

ADDED : அக் 25, 2026 03:56 PM

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ADDED : அக் 25, 2026 03:56 PM

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விழுப்புரம்: மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக வல்லத்தில் 65 மி.மீ., மழை பதிவானது.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நேற்று (அக்.,24) இரவு முதல் இன்று (அக்.,25) காலை வரை மழை பெய்தது. மழை அளவு மி.மீ., விபரம்:

விழுப்புரம் 38, கோலியனுார் 22, வளவனுார் 17, கெடார் 27, முண்டியம்பாக்கம் 26, நேமூர் 23, கஞ்சனுார் 12, சூரப்பட்டு 18, வானுார் 22, திண்டிவனம் 41, மரக்காணம் 58, செஞ்சி 33, செம்மேடு 41, வல்லம் 65, அனந்தபுரம் 38, அவலுார்பேட்டை 45, வளத்தி 54, மணம்பூண்டி 45, முகையூர் 5, அரசூர் 12, திருவெண்ணெய்நல்லுார் 15 என மொத்தம் 657 மி.மீ., மழை பதிவானது. இது மாவட்டத்தில் சராசரியாக 31 மி.மீ., மழை பதிவாகும்.

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