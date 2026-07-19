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புதிய அரசு படிப்படியாக மது இல்லாத தமிழகத்தை கொண்டுவர வேண்டும்:த.மா.கா., தலைவர் வாசன் பேட்டி

புதிய அரசு படிப்படியாக மது இல்லாத தமிழகத்தை கொண்டுவர வேண்டும்:த.மா.கா., தலைவர் வாசன் பேட்டி

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:35 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:35 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM

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விழுப்புரம்: மது இல்லாத தமிழகத்தை படிப்படியாக புதிய அரசு கொண்டுவர வேண்டும்' என த.மா.கா., தலைவர் வாசன் கூறினார்.

விழுப்புரத்தில் அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:

த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்று 2 மாதங்கள் முடிந்துள்ளது. இந்த 2 மாதங்களில் சட்டம் ஒழுங்கு அரசு முறைப்படுத்த முடியுமா, முடியாதா என கேள்விக்கு யாரும் பதில் கூற முடியாது. சட்டம் ஒழுங்கை பொறுத்தவரை, தொடர்ந்து கண்காணித்து இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும்.

தவறு செய்பவர்களுக்கு அச்சம் இருக்க வேண்டும். அந்த உணர்வை அரசு கொடுத்து கொண்டுள்ளது. மேலும், கொடுக்க வேண்டும்.

கொலை, பாலியல் குற்றவாளிகளை கடுமையான கண்ணோட்டத்தில் அரசு பார்க்க வேண்டும். மிருகத்தனமான பாலியல் செயல்படுகளில் ஈடுபடுவோர் மீது ஈவு, இரக்கம் இருக்கக் கூடாது. கொடூரமாக இருப்பவர்களுக்கு மரண தண்டனையை கூட மக்கள் வரவேற்கிறார்கள். 60 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழகத்தில் முதல்வரால் ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டுவர முடிகிறது என்றால் மக்கள் அவர் மீது நம்பிக்கையாடு ஓட்டுப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

பொற்கால ஆட்சி தமிழகத்தில் இருந்தது என்றால் அது காமராஜர் காலத்தில் தான். அதுபோன்ற ஒரு ஆட்சி வர வேண்டும். அதுபோன்ற நல்ல எண்ணத்தில் ஆட்சியாளர்கள் செயல்படத் துவங்கியுள்ளனர்.

ஊழலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதை த.மா.கா., வரவேற்கிறது. காமராஜர் காலத்தில் மது இல்லாத தமிழகம் இருந்தது. மது இல்லாத தமிழகத்தை படிப்படியாக புதிய அரசு ஏற்படுத்த வேண்டும்.

பழனி முருகன் கோவில் இடம் தொடர்பாக பல இடங்களில் அரசு சோதனை நடக்கிறது. உண்மை நிலை வெளிவரும் சூழல் ஏற்படும். உண்மை நிலையில் இருந்து யாரும் தப்பிக்க முடியாது.

கடந்த மாதம் 14ம் தேதி நடந்த த.மா.கா., செயற்குழுவில் அ.தி.மு.க., மற்றும் பா.ஜ., கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுவதாக முடிவு எடுத்தோம். புதிய அரசின் சரி, தவறை சுட்டிக்காட்டும் கட்சியாக த.மா.கா., செயல்பட்டு வருகிறது. உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு முன் எந்த கூட்டணி என்பது அறிவிக்கப்படும்.

மேகதாது பிரச்னை தமிழகத்தின் உயிர்நாடி பிரச்னையாக உள்ளது. இதை தீர்க்கக்கூடிய உறுதியான நிலையில் தமிழக அரசு செயல்பட வேண்டும்.

இவ்வாறு வாசன் கூறினார்.

மாவட்ட தலைவர் தசரதன் உட்பட கட்சி நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.

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