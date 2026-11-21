/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/தங்க நாணயங்கள் மாயம் போலீசார் விசாரணை
UPDATED : நவ 20, 2026 08:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:15 PM
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விழுப்புரம்: பஸ்சில் தங்க நாணயங்கள் காணாமல் போனது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த ரகமத் கார்டன் பகுதியை சேர்ந்தவர் குப்பன் மகன் துரைராஜ், 45; நகை செய்யும் தொழிலாளி. இவர், கடந்த 7ம் தேதி காலை, விழுப்புரத்தில் தனியார் பஸ்சில் ஏறி, புதுச்சேரி நோக்கி சென்றார்.
கோலியனுார் கூட்ரோடு அருகே வந்த போது, அவர் பேண்ட் பாக்கெட்டில் வைத்திருந்த 64 எண்ணிக்கையிலான 13 சவரன் தங்க காசுகள் காணாமல் போயுள்ளதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார்.
அந்த பஸ் மற்றும் பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்காததால், போலீசில் புகாரளித்தார். வளவனுார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.