காலியாக உள்ள 8.5 லட்சம் பணியிடத்தை தமிழக அரசு உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும்: பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி பேட்டி
காலியாக உள்ள 8.5 லட்சம் பணியிடத்தை தமிழக அரசு உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும்: பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி பேட்டி
UPDATED : ஆக 15, 2026 07:17 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 05:41 PM
திண்டிவனம்: 'தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு உடனடியாக தேர்வு நடத்தி இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்க வேண்டும்' என பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
விழுப்புர் மாவட்டம், திண்டிவனம் அடுத்த தைலாபுரம் தோட்டத்தில் நேற்று அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
தமிழ்நாட்டிற்கு இன்னும் மதுவிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கவில்லை. போதைப் பழக்கத்திலிருந்து இன்னும் விடுதலை கிடைக்கவில்லை. விவசாயிகளுக்கு இன்னும் விடுதலை கிடைக்கவில்லை.
தமிழக அரசு வரும் காலத்தில் பூரண மதுவிலக்கு கொள்கையை படிப்படியாக அமல்படுத்த வேண்டும். அத்தனை போதைப் பொருட்களையும் ஒழிக்க வேண்டும். விவசாயிகளுக்கு அவர்களுடைய கடன்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.
நீர் மேலாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, நீர்த் திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து, நமக்குக் கிடைக்கின்ற மழையைப் பாதுகாத்துத் திட்டங்களை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும்.
மேலும் தமிழக அரசுத் துறைகளில் சுமார் 6.5 லட்சம் பணியிடங்களும், சுமார் 2 லட்சம் ஆசிரியர் பணியிடங்களும் காலியாக உள்ளன.
லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பின்றி தவிக்கும் சூழலில், குரூப் 2, குரூப் 4 தேர்வுகளில் வெறும் 500 முதல் 800 இடங்கள் மட்டுமே அறிவிக்கப்படுவது ஏற்புடையதாக இல்லை.
கோயம்புத்துாரில் மாணவர் கொலை செய்யப்பட்டதற்கும் போதைப் பழக்கமே முக்கியக் காரணம். முதல்வர், போதையையும் மதுவையும் முழுமையாக ஒழிக்க வேண்டும்.
ஆனால், தமிழக அரசு மதுவை ஆன்லைனில் விற்பனை செய்வது, டாஸ்மாக் கடைகளைத் தனியார் மயமாக்குவது போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறது. அரசின் கடமை மதுவை விற்பது அல்ல. அதனை ஒழித்து பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்களைப் பாதுகாப்பதே ஆகும்.
மது விற்பனையை ஊக்குவிக்கும் அரசின் நடவடிக்கைகளை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம். கன்னியாகுமரி பகுதியில் பள்ளி மாணவிகள் மது அருந்தும் காட்சிகளைப் பார்க்கும்போது மிகுந்த வேதனையாக உள்ளது. தமிழ்நாடு எங்கே போய்க்கொண்டிருக்கிறது என்ற கேள்வி எழுகிறது.
இளைஞர்கள்தான் வாக்களித்தார்கள். அவர்களைப் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அரசுக்கு உள்ளது. மது விற்பனை மூலம் 56 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வருமானம் வருவதால் அரசு மதுவிலக்கை கொண்டுவருமா என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.
நமது நாட்டில் தொகுதி மறுசீரமைப்பு மற்றும் பிரதிநிதித்துவம் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் 50 சதவீதத்தில் இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டால், தமிழ்நாட்டிற்கு எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படாது. அதே 7.2 சதவீத பிரதிநிதித்துவம் தொடரும்.
தமிழ்நாட்டின் மக்களவை உறுப்பினர் எண்ணிக்கை 39லிருந்து 59 ஆகவும், சட்டசபை உறுப்பினர் எண்ணிக்கை 234லிருந்து 351 ஆகவும் உயரும்.
தற்போது தமிழ்நாட்டில் சராசரியாக 20 லட்சம் மக்களுக்கு ஒரு எம்.பி., என்ற நிலை உள்ளது. தொகுதி மறுசீரமைப்பிற்குப் பிறகு, சராசரியாக 13 லட்சம் மக்கள் என்ற நிலைக்குக் குறையும் நிர்வாகமும் மக்கள் சந்திப்பும் மிக எளிதாகும்.
இவ்வாறு அன்புமணி கூறினார்.