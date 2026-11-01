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/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/நாளைய மின்தடை...17.11.2026

நாளைய மின்தடை...17.11.2026

நாளைய மின்தடை...17.11.2026

UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 15, 2026 04:02 PM

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UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 15, 2026 04:02 PM

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காலை 9:00 மணி முதல்

மதியம் 2:00 மணி வரை

விக்கிரவாண்டி துணை மின்நிலையத்தில் பராமரிப்பு;

விக்கிரவாண்டி, விக்கிரவாண்டி டோல்கேட், முண்டியம்பாக்கம், சிந்தாமணி, அய்யூர் அகரம், பனையபுரம், கப்பியாம்புலியூர், வி.சாலை, கயத்துார், பனப்பாக்கம், வ.உ.சி., நகர், வி.சாத்தனுார், பாரதி நகர், அடைக்கலாபுரம், ஆவுடையார்பட்டு, ரெட்டிக்குப்பம், ஆசூர், மேலக்கொந்தை, கீழக்கொந்தை, சின்னதச்சூர், கொங்கராம்பூண்டி, கொட்டியாம்பூண்டி, வடகுச்சிப்பாளையம், பாப்பனப்பட்டு, பொன்னங்குப்பம்.

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