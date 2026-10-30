/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/இளம் பெண் மாயம்
ADDED : அக் 30, 2026 12:49 AM
அ நிறம் | அளவு
விக்கிரவாண்டி: வேலைக்கு சென்ற மகளை காணவில்லை என தந்தை போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
விக்கிரவாண்டியை சேர்ந்தவர் வேல்முருகன் இவரது மகள் சுஷ்மிதா, 27; இவர் விழுப்புரத்தில் தனியார் கிளினிக்கில் நர்சாக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
நேற்று முன்தினம் காலை வேலைக்கு சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. உறவினர்கள் வீடுகளில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
இது குறித்து தந்தை வேல்முருகன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் விக்கிரவாண்டி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து இளம் பெண்ணை தேடி வருகின்றனர்.