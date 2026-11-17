/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/சுப்ரமணியர் கோவிலில் திருக்கல்யாணம்
ADDED : நவ 16, 2026 03:42 PM
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செஞ்சி: செஞ்சி அடுத்த மேல் ஒலக்கூர் பசுமலையில் அமைந்துள்ள வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியர் கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா கடந்த, 10 ம் தேதி துவங்கி, நடந்து வந்தது.
தினமும் மாலை வேத சமர்ப்பணம், விசேஷ திரவிய ஹோமம், மகா அர்ச்சனை, உற்சவர் கோவில் பிரதட்சணம் மற்றும் மகா தீபாராதனை நடந்தது. இதில் சுவாமிக்கு பல்வேறு அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டன.
நேற்று (நவ.,15) கந்தர் மாலை 6:00 மணிக்கு புஷ்பாபிஷேகம், சந்தன அலங்காரம் சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது.
இன்று (நவ.,16) காலை 10:00 மணிக்கு வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியருக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்தது. தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்