திருக்கனுார் கோவில் நகர லயன்ஸ் கிளப் நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு
திருக்கனுார் கோவில் நகர லயன்ஸ் கிளப் நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 01:16 AM
ADDED : அக் 23, 2026 01:14 AM
வானுார்: திருக்கனுார் கோவில் நகர லயன்ஸ் கிளப் தலைவராக கடகம்பட்டு தொழிலதிபர் சக்திமுருகன் பதவி ஏற்றார். திருக்கனுார் கோவில் நகரம் லயன்ஸ் கிளப் புதிய நிர்வாகிகள் பதவி ஏற்பு விழா, அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் மஹாலில் நடந்தது.
இந்த மாவட்ட தலைவர் செந்தில்வேலன் தலைமை தாங்கினார். விழாவில் புதிய தலைவராக கடகம்பட்டு எஸ்.எம்.என்.குரூப் ஆப் கம்பெனி நிர்வாகி சக்தி முருகன் பதவி ஏற்றுக்கொண்டார். செயலாளராக நாஜிம், பொருளாளராக செல்வம் ஆகியோரும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர்.
புதிய நிர்வாகிகளை லயன்ஸ் கிளப் முன்னாள் ஆளுநர் ராஜன் பதவியில் அமர்த்தினார். முன்னாள் ஆளுநர் சுரேஷ் நீலகண்டன், சிவகுமார் ஆகியோர் புதிய உறுப்பினர் சேர்க்கை தொடங்கி வைத்தனர்.
மாவட்ட தலைவர் பாக்கியராஜ், வட்டார தலைவர் சங்கீதா செந்தில்வேலன் ஆகியோர் வாழ்த்துரை வழங்கினர். விழாவில் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்ச்சியில் சங்க நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர்.