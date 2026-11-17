/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பாலமுருகன் கோவிலில் திருக்கல்யாண உற்சவம்
UPDATED : நவ 17, 2026 03:49 AM
ADDED : நவ 16, 2026 10:33 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் என்.ஜி.ஜி.ஓ., காலனி பாலமுருகன் கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்தது.
விழாவையொட்டி, இன்று (நவ.,16) மாலை 6:00 மணிக்கு மூலவர் பாலமுருகன் மற்றும் உற்சவ மூர்த்திகளுக்கு பால், சந்தனம், பன்னீர் உள்ளிட்ட திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது. இரவு 8:00 மணிக்கு வேத மந்திரங்கள் முழங்க சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண வைபவம் நடந்தது. இதில், மூலவர் மற்றும் உற்சவர் சுவாமிகள் சிறப்பு மலர் அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.