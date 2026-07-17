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﻿ பொம்மபுர ஆதீனத்தில் முப்பெரும் விழா

﻿ பொம்மபுர ஆதீனத்தில் முப்பெரும் விழா

ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:42 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:42 AM

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மயிலம்: மயிலம் பொம்மபுர ஆதீன மடத்தில் பாலசித்தர் குருபூஜை, இதழ் வெளியீடு, விருது வழங்குதல் ஆகிய முப்பெரும் விழா நடந்தது.

மயிலம் சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் பாலசித்தர் ஜீவசமாதியான இடத்தில் நடந்த விழாவையொட்டி, நேற்று காலை 7:00 மணிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் வழிபாடு மகா தீபாரதனை நடந்தது. தொடர்ந்து பாலசித்தர் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.

விழாவில் மயிலம் ஆதீனம் 20ம் பட்ட சுவாமிகள் தலைமை தாங்கி பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்கினார். மயிலம் சிவப்பிரகாசர் பள்ளி செயலாளர் விஸ்வநாதன் வரவேற்றார். ராஜராஜேஸ்வரி கலை அறிவியல் கல்லுாரி செயலாளர் சிவக்குமார், தமிழ்க் கல்லுாரி செயலாளர் ராஜ்குமார் ராஜேந்திரன் முன்னிலை வகித்தனர். துாத்துக்குடி மாவட்டம், செங்கோல் ஆதீனம் சிவப்பிரகாச தேசிக சத்திய ஞான பரமாச்சாரியார் சுவாமிகள் பாலசித்தரின் ஆன்மிக நெறிகள் குறித்து சொற்பொழிவாற்றினார். மயிலம் திருமடத்தின் சார்பில் பால சித்தர் இதழ் வெளியிடப்பட்டது.

சிதம்பரம் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக தமிழ்த் துறை ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர் சிவபெருமாள், பொம்மையார்பாளையம் ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் வேணுகோபால், சரவணப்பாக்கம் புலவர் வல்லாளன், தேவிகாபுரம் சிவக்குமார் ஆகியோருக்கு சிவஞானி விருது வழங்கப்பட்டது.

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