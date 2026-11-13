சட்டம் – ஒழுங்கு பிரச்னையை தீர்ப்பதில் சுணக்கம்: திண்டிவனம் உட்கோட்ட போலீசார் மீது மக்கள் அதிருப்தி
சட்டம் – ஒழுங்கு பிரச்னையை தீர்ப்பதில் சுணக்கம்: திண்டிவனம் உட்கோட்ட போலீசார் மீது மக்கள் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
திண்டிவனம் உட்கோட்டத்திற்குட்பட்ட திண்டிவனம், மயிலம், பிரம்மதேசம், வெள்ளிமேடுபேட்டை, ஒலக்கூர், ரோஷணை ஆகிய காவல் நிலையங்களில் சட்டம் – ஒழுங்கு பிரச்னையை கடந்த காலங்களில் டி.எஸ்.பி.,யாக பணியில் இருந்தவர்கள் தனிப்பிரிவு போலீசார் உதவியுடன் குற்ற சம்பவங்களை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
தற்போது திண்டிவனம் உட்கோட்டத்தில் அதிக அளவில் குற்ற சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வந்தாலும், அதைத் தடுப்பதற்குண்டான நடவடிக்கை எடுப்பதில் போலீசார் சுணக்கம் காட்டுகின்றனர்.
உட்கோட்டத்தில் உள்ள காவல் நிலையங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சமாதானம் செய்து, போலீசார் நடவடிக்கையை கட்டுப்படுத்தும் கட்ட பஞ்சாயத்துகள் நடப்பதால், புகார் கொடுக்க காவல் நிலையம் வருபவர்கள் அச்சமடைகின்றனர்.
திண்டிவனம் பகுதியில் அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள் பிறந்த நாள் உள்ளிட்ட பொது நிகழ்ச்சிகளில் சாலையை மறைத்து பேனர் வைப்பவர்கள் மீது போலீசார் எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை.
இவ்வாறு வைக்கப்படும் பேனர்களில் உள்ள வாசகங்கள் அரசியல் கட்சிகளுக்கிடையே மோதலை ஏற்படுத்தும் வகையில் இடம் பெற்றிருந்தாலும் சம்மந்தப்பட்ட காவல் நிலையங்களிலும் போலீசார் வில்லங்கமான பேனர்கள் வைத்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தயங்குகின்றனர்.
இதுபோல் உட்கோட்டத்தில் கஞ்சா, போதை மாத்திரை விற்பனை, தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை செய்தவர்கள் மீது போலீசார் பெயரளவிற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
திண்டிவனம் உட்கோட்டத்தில் சட்டம் – ஒழுங்கு பிரச்னைகளை தீர்ப்பதற்கு எஸ்.பி., முழு கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே பொது மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.