/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/கருங்கற்கள் சக்கை கடத்திய டிப்பர் லாரி பறிமுதல்
ADDED : நவ 14, 2026 07:03 PM
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வானுார்: வானுார் அருகே அனுமதியின்றி கருங்கற்கள் சக்கை ஏற்றி சென்ற டிப்பர் லாரியை கனிம வளத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
வானுார் அடுத்த திருவக்கரை பகுதியில் கனிமவளத்துறை தனி துணை தாசில்தார் வரலட்சுமி இன்று (நவ.,14) மாலை வாகன சோதனையில் ஈடுப்பட்டிருந்தார்.
அப்போது, அவ்வழியாக வந்த டிப்பர் லாரியை நிறுத்தியதும், டிரைவர் தப்பியோடினார்.
இதையடுத்து லாரியை ஆய்வு செய்தபோது, உரிய அனுமதிச் சீட்டு இல்லாமல் கருங்கற்கள் சக்கை ஏற்றி வந்தது தெரியவந்தது.
அதன் பேரில் போலீசார் அந்த டிப்பர் லாரியை பறிமுதல் செய்து, வானுார் போலீசில் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் வழக்குப் பதிந்து தப்பியோடிய டிரைவரை தேடி வருகின்றனர்.