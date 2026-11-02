/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/புகையிலை பொருட்கள் வைத்திருந்தவர் கைது
ADDED : நவ 01, 2026 03:00 PM
அ நிறம் | அளவு
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் அரசால் தடை செய்த புகையிலை பொருட்களை வைத்திருந்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம் மேற்கு இன்ஸ்பெக்டர் நேவிஸ் அந்தோணி ரோசி மற்றும் போலீசார் நேற்று முன்தினம் நாயக்கன்தோப்பு பகுதியில் ரோந்து சென்றனர். அங்கு, ஒரு வீட்டில் இருந்து அரசால் தடை செய்யப்பட்ட 22.800 கிலோ கொண்ட புகையிலை பொருளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். இதை வைத்திருந்த, நந்தனார் தெருவை சேர்ந்த சிவபாலன்,44; என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர். அபிேஷக் என்பவர் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.