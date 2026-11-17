ADDED : நவ 16, 2026 05:32 PM
காலை 9:00 மணி முதல்
மாலை 4:00 மணி வரை
திருவெண்ணெய்நல்லுார் துணை மின் நிலையம்
சர்க்கரை ஆலை பகுதி, பெரியசெவலை, துலங்கம்பட்டு, கூவாகம், வேலுார், ஆமூர், பெரும்பாக்கம், பரிக்கல், மாரனோடை, துலுக்கப்பாளையம், மணக்குப்பம், பாவந்துார், பெண்ணைவலம், பணப்பாக்கம், டி.எடையார், கீரிமேடு, தடுத்தாட்கொண்டூர், கிராமம், மேலமங்கலம், கண்ணராம்பட்டு, ஏமாப்பூர், சிறுவானுார், மாரங்கியூர், ஏனாதிமங்கலம், ஏரளூர், கரடிப்பாக்கம், செம்மார், வளையாம்பட்டு, பையூர், கொங்கராயனுார், திருவெண்ணெய்நல்லுார், சேத்துார், அமாவாசை பாளையம், தி.கொளத்துார், சிறுமதுரை, பூசாரிபாளையம், ஒட்டனந்தல், அண்டராயநல்லுார், கொண்டசமுத்திரம், சரவணப்பாக்கம், இளந்துரை, மாதம்பட்டு, கொத்தனுார்.
காரணைபெரிச்சானுார் துணை மின் நிலையம்
காரணைபெரிச்சானுார், கண்டாச்சிபுரம், முகையூர், ஏ.கூடலுார், ஆயந்துார், ஆலம்பாடி, சென்னகுணம், ஆற்காடு, சத்தியகண்டநல்லுார், மேல்வாலை, ஓதியத்துார், சித்தலிங்கமடம், புதுப்பாளையம், எஸ்.பில்ராம்பட்டு, பரனுார், காடகனுார், வி.சித்தாமூர், சி.மெய்யூர்.
அரசூர் துணை மின் நிலையம்
அரசூர், ஆனத்துார், சேமங்கலம், குமாரமங்கலம், பேராங்கியூர், இருவேல்பட்டு, மாமந்துார், ஆலங்குப்பம், தென்மங்கலம், கரடிப்பாக்கம், மேலமங்கலம், மாதம்பட்டு, இருந்தை, அரும்பட்டு, மேட்டத்துார், காரப்பட்டு, செம்மார்.