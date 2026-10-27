விழுப்புரத்தில் நாளை தொழிற் கடன் முகாம்

UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 07:08 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் நாளை 28ம் தேதி தொழிற்கடன் விழிப்புணர்வு முகாம் நடக்கிறது.
கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் செய்திக்குறிப்பு:
மாவட்டத் தொழில் மையம் சார்பில் நாளை 28ம் தேதி காலை 10:00 மணிக்கு தொழிற்கடன் விழிப்புணர்வு முகாம் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தினுள் நடக்கிறது. இதில் நிதி நிறுவனங்களில் நிலுவையிலுள்ள சுயவேலைவாய்ப்புத் திட்ட விண்ணப்பங்கள் குறித்து முடிவெடுப்பது.
புதிய விண்ணப்பங்களைப் பெறுவது, எம்.எஸ்.எம்., நிறுவனங்கள், கடன் வகைகள், கடன் மற்றும் மானியத் திட்டங்கள், அவற்றைப் பெறும் முறைகள் குறித்து விளக்கும், விளக்கப் பதாகைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஆர்வமுள்ளோர் தேவையான வழிகாட்டுதல் மற்றும் விளக்கங்கள் பெறலாம்.
கடன் விண்ணப்பங்களைப் பதிவு செய்யவும் பரிசீலிக்கவும் வழி வகை செய்யப்படும்.
மேலும் விபரங்களுக்கு விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகத்தில் உள்ள மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளரை நேரடியாகவோ அல்லது 94437 28015 என்ற மொபைல் எண்ணிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.