மதுரப்பாக்கம் மின் நிறுத்தம்

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 05:41 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM
23ம் தேதி: காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 4:00 மணி வரை
கஞ்சனுார், மதுரப்பாக்கம், பூத்தமேடு துணை மின்நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணி:
தென்பேர், டி.புதுப்பாளையம் மதுரப்பாக்கம், சித்தலம்பட்டு, கொடுக்கூர், விஸ்வரெட்டிபாளையம், செய்யாதுவிண்ணான், வாக்கூர், சிறுவள்ளிக்குப்பம், தொரவி, மூங்கில்பட்டு, டி.வி.பட்டு, மாத்துார், நகரி, முதலியார்குப்பம், குமளம், பகண்டை, முட்ராம்பட்டு, நெற்குணம், பிடாரிப்பட்டு, திருமங்கலம், குச்சிபாளையம், கட்டப்பட்டு, ராதாபுரம், வெட்டுக்காடு, டி.புதுக்குப்பம்.
சோழகனுார், சோழாம்பூண்டி, எடப்பாளையம், ஆரியூர், வெங்கந்துார், அதனுார், பூத்தமேடு, ஒரத்துார், தென்னமாதேவி, திருவாமாத்துார், அய்யங்கோவில்பட்டு, அய்யூர் அகரம், கொய்யாதோப்பு, டி.மேட்டுபாளையம், ஆசாரம்குப்பம், எஸ்.குச்சிப்பாளையம், சாணிமேடு, பி.சி.ஆலை, விநாயகபுரம், அரும்புலி, தர்மபூரி, செம்மேடு, சிறுவாலை, சூரப்பட்டு, தாங்கல், முத்தாம்பாளையம், கொசப்பாளையம், அயினம்பாளையம்.