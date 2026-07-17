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/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/﻿ நாளைய மின் நிறுத்தம்:விழுப்புரம்

﻿ நாளைய மின் நிறுத்தம்:விழுப்புரம்

﻿ நாளைய மின் நிறுத்தம்:விழுப்புரம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:43 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:43 AM

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காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 4:00 வரை

விழுப்புரம், கஞ்சனுார், செஞ்சி, சிட்டாம்பூண்டி, திண்டிவனம், சொர்ணாவூர், திருவெண்ணெய்நல்லுார், திருப்பாச்சனுார் துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணி: விழுப்புரம், சென்னை, திருச்சி நெடுஞ்சாலை, செஞ்சி ரோடு, மாம்பழபட்டு ரோடு, வண்டிமேடு, வடக்கு தெரு, விராட்டிக்குப்பம், கே.வி.ஆர்., நகர், நன்னாடு, பாப்பான்குளம், திருவாமாத்துார், ஓம்சக்தி நகர், மரகதபுரம், கப்பூர், பிடாகம், பிள்ளையார்குப்பம், பொய்யப்பாக்கம், நாராயணன் நகர், ஆனாங்கூர், கீழ்பெரும்பாக்கம், ராகவன்பேட்டை, திருநகர், கம்பன் நகர், தேவநாதசுவாமி நகர், மாதிரிமங்கலம், பானாம்பட்டு, நன்னாட்டம்பாளையம், வி.அகரம், ஜானகிபுரம், வழுதரெட்டி, சாலை அகரம், தொடர்ந்தனுார், கோலியனுார், கோலியனுார் கூட்ரோடு, கிழக்கு பாண்டி ரோடு, மகாராஜபுரம்.

கஸ்பகாரணை, பம்பாதிரிப்பேட்டை, பூங்குனம், லட்சுமிபுரம்.

செஞ்சி நகரம், நாட்டார்மங்கலம், சேர்விளாகம், களையூர், ஈச்சூர், மேல் களவாய், அவியூர், மேல்ஒலக்கூர், சேதுவராயநல்லுார், பென்னகர், கள்ளப்புலியூர், சத்தியமங்கலம்.

சோ.குப்பம், வீரமநல்லுார், தென்பாலை, செம்மேடு, ஆலம்பூண்டி, பெரியமூர், சிட்டாம்பூண்டி, தாண்டவசமுத்திரம், அனந்தபுரம், அப்பம்பட்டு, பள்ளியம்பட்டு, மீனம்பூர், கோனை, சோமசமுத்திரம், சேராலுார், துத்திப்பட்டு, பொன்னாங்குப்பம், தச்சம்பட்டு, காரை, மொடையூர், திருவம்பட்டு, அணிலாடி, கீழ்மாம்பட்டு, கீழ்பாப்பம்பாடி, சொரத்தூர், ஜம்போதி, கல்லேரி ஒதியத்லுார், தின்னலுார், பாடிபள்ளம் நெல்லிமலை, கெங்கவரம், தேவதானம்பேட்டை, கணக்கன்குப்பம்.

திண்டிவனம் நகரம் முழுதும், சென்னை சாலை, மயிலம் ரோடு, ஜெயபுரம், காவேரிப்பாக்கம், செஞ்சி சாலை, சந்தைமேடு, வசந்தபுரம், அய்யந்தோப்பு, முருங்கப்பாக்கம், கிளியனுார், உப்புவேலுார், சலவாதி, சாரம், மேல்பேட்டை, கீழ்கூடலுார், ஈச்சேரி, ஒலக்கூர் எஸ்.கடூர், பள்ளிப்பாக்கம், நல்லாத்துார், கோனேரிக்குப்பம், பாதிரி, கூச்சிக்குளத்துார், ஓங்கூர், கரிக்கம்பட்டு, ஏப்பாக்கம், நொளம்பூர், அயனாவரம், மொளசூர், எறையானுார், எண்டியூர், ஜக்காம்பேட்டை, கீழ்சித்தாமூர், தென்பசார், அன்னம்புத்துார் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

ராம்பாக்கம், ஆர்.ஆர்.பாளையம், கொங்கம்பட்டு, பரசுரெட்டிபாளையம், குச்சிப்பாளையம், சொரப்பூர், சொர்ணாவூர் கீழ்பாதி, பூவரசங்குப்பம், சொர்ணாவூர் மேல்பாதி, பட்டறைபாதி, ஏ.ஆர்.பாளையம், கலிஞ்சிகுப்பம், வீராணம், கிருஷ்ணாபுரம், பாக்கம், துலுக்காநத்தம், லட்சுமி கோட்ரஸ்.

திருவெண்ணெய்நல்லுார், பெரியசெவலை, சர்க்கரை ஆலை பகுதி, துலகம்பட்டு, கூவாகம், வேலுார், ஆமூர், பெரும்பாக்கம், பரிக்கல், மாரனோடை, துலுக்கப்பாளையம், மணக்குப்பம், பாவந்துார், பெண்ணைவலம், பணப்பாக்கம், டி.எடையார், கீரிமேடு, தடுத்தாட்கொண்டூர், கிராமம், மேலமங்கலம், கண்ணராம்பட்டு, ஏமாப்பூர், சிறுவானுார், மாரங்கியூர், ஏனாதிமங்கலம், ஏரளூர், கரடிப்பாக்கம், செம்மார், வளையாம்பட்டு, பையூர், கொங்கராயனுார், சேத்துார், அமாவாசைப்பாளையம், தி.கொளத்துார், சிறுமதுரை, பூசாரிப்பாளையம், ஒட்டனந்தல், அண்டராயநல்லுார், கொண்டசமுத்திரம், சரவணப்பாக்கம், இளந்துரை, மாதம்பட்டு, கொத்தனுார்.

திருப்பாச்சனுார், காவணிப்பாக்கம், சித்தாத்துார், கொளத்துார், வி.அரியலுார், கண்டமானடி, அத்தியூர் திருவாதி, வேலியம்பாக்கம், மேலமேடு, பில்லுார், பிள்ளையார்குப்பம், புருஷானுார், ராவண அகரம், கொங்காரகொண்டான், சேர்ந்தனுார், தென்குச்சிப்பாளையம், அரசமங்கலம், குச்சிப்பாளையம், கள்ளிப்பட்டு.

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