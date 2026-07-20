/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ நாளைய மின்நிறுத்தம்:விழுப்புரம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:10 AM
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காலை 9;00 மணி முதல் மாலை 4;00 மணி வரை: திருச்சிற்றம்பலம்: திருச்சிற்றம்பலம்: மயிலம் ரோடு.: காரணை பெரிச்சானுார், கண்டாச்சிபுரம், முகையூர், ஏ.கூடலுார், ஆயந்துார், ஆலம்பாடி, சென்னகுணம், ஆற்காடு, சத்தியகண்டநல்லுார், மேல்வாலை, ஒதியத்துார், சித்தலிங்கமடம், புதுப்பாளையம், எஸ்.பில்ராம்பட்டு, பரனுார், காடகனுார், வி.சித்தாமூர், சி.மெய்யூர்.
அரசூர், ஆனத்துார், சேமங்கலம், குமாரமங்கலம், பேரங்கியூர், இருவேல்பட்டு, மாமந்துார், ஆலங்குப்பம், தென்மங்கலம், கரடிப்பாக்கம், மேலமங்கலம், மாதம்பட்டு, இருந்தை, அரும்பட்டு, மேட்டத்துார், காரப்பட்டு, செம்மார், கிராமம், கே.வி.பாளையம், காந்தலவாடி, பருகம்பட்டு, மடப்பட்டு, மேல்தணிகலாம்பட்டு, பரவனந்தல், சித்தானங்கூர், ஆணைவாரி.