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ரயில் நிலையத்தில் தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரம்
ரயில் நிலையத்தில் தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரம்
UPDATED : நவ 16, 2026 10:55 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:50 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் ரயில்வே மேம்பாலம் கீழேவுள்ள திருச்சி மார்க்கத்தில் தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்றது.
இந்த பணியில் ரயில்வே எஞ்சினியரிங் பிரிவு, சிக்னல் பிரிவு ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர்.
தண்டவாளங்களின் ஸ்திரத்தன்மையை உறுதிசெய்யும் வகையில், பழைய தண்டவாளங்களை அகற்றி விட்டு, புதிய தண்டவாளங்கள் பொருத்தும் பணிகளும், புதிய ஜல்லி கற்கள், மண் போடும் பணிகளும், பாயிண்ட் மாற்றும் பணிகளும் நடைபெற்றது.
இந்த பணிகளில் ரயில்வே ஊழியர்கள் 70க்கும் மேற்பட்டோர் ஈடுபட்டனர்.
இந்த பணிகளின் காரணமாக தாம்பரம் – விழுப்புரம் பயணிகள் ,விழுப்புரம் – சென்னை கடற்கரை பயணிகள் ரயில் மற்றும் விழுப்புரம் – மயிலாடுதுறை பயணிகள் ரயில் இயக்கம் இடம் மாற்றியமைக்கப்பட்டிருந்தது.