/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/விழுப்புரம் பாண்டி ரோட்டில் போக்குவரத்து பாதிப்பு
ADDED : அக் 17, 2026 02:30 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் நேற்று இரவு மழையின்போது, ரயில் பயணிகளின் கூட்டம் திரண்டதால், பாண்டி ரோட்டில் போக்குவரத்து பாதித்தது.
விழுப்புரத்தில் நேற்று இரவு திடீரென 8:00 மணிக்கு மேல் மின்னல், இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது. மழையின் இடையை, விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில், தொடர் விடுமுறை தினத்தையொட்டி, சென்னையிலிருந்து ரயில்களில் வந்திறங்கிய ஏராளமான பயணிகள் ஆட்டோ, கார்களில் திரண்டு வெளியே வந்ததால், விழுப்புரம் ரயில் நிலையம் அருகே கிழக்கு பாண்டி ரோட்டில், ரயில்வே மேம்பாலம் பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போக்குவரத்து போலீசார் போக்குவரத்தை சீரமைத்தனர். 9:30 மணிக்கு மேல் போக்குவரத்து சீரானது.