தென் மாவட்டங்களை நோக்கி வாகனங்கள் அணிவகுப்பு: விக்கிரவாண்டி டோல்கேட்டில் போக்குவரத்து கடும் நெரிசல்
தென் மாவட்டங்களை நோக்கி வாகனங்கள் அணிவகுப்பு: விக்கிரவாண்டி டோல்கேட்டில் போக்குவரத்து கடும் நெரிசல்
ADDED : நவ 07, 2026 03:39 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:39 PM
விக்கிரவாண்டி: தென் மாவட்டங்களை நோக்கி வாகனங்கள் அணிவகுத்ததால், விக்கிரவாண்டி டோல்கேட்டில், இன்று (நவ.,7) கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, சென்னையிலிருந்து ஏராளமான வாகனங்களிலும், பைக்குகளிலும் பொதுமக்கள் தென் மாவட்டங்களை நோக்கி படையெடுத்தன. சென்னை– திருச்சி சாலையில் வாகனங்கள் சாரை சாரையாக அணிவகுத்து சென்றன.
இதனால் விக்கிரவாண்டி டோல்கேட்டில் கடும் நெரிசல் ஏற்பட்டது. சென்னையிலிருந்து, தென் மாவட்டங்களுக்கு அதிகமான வாகனங்கள் சென்றதால் இன்று மதியம் கூடுதலாக மூன்று லேன்கள் திறந்து மொத்தம் 9 லேன்கள் மூலம் வாகனங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
போலீசார் பேரிகார்டுகளை பாதுகாப்ப பணியில் ஈடுபட்டனர்.
நேற்று (நவ.,6) நள்ளிரவு 12:00மணி வரை 53ஆயிரத்து 300 வாகனங்களும், இன்று காலை 11:00 மணி வரை 24 ஆயிரம் வாகனங்களும் மதியம் 1:00 மணி வரை 28ஆயிரத்து 304 வாகனங்களும், தென் மாவட்டங்களை நோக்கி டோல் பிளாசாவை கடந்தன.
மேலும் கூடுதலாக வாகனங்கள் செல்லும் என்பதால் விழுப்புரம் எஸ்.பி., மதிவாணன் உத்தரவின் பேரில் டி.எஸ்.பி., சரவணகுமார் தலைமையில் விக்கிரவாண்டி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சத்தியசீலன், போக்குவரத்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் போலீசார் தொடர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.