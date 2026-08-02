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﻿ படகு கவிழ்ந்து மீனவர் பலி கோட்டக்குப்பம் அருகே சோகம்

﻿ படகு கவிழ்ந்து மீனவர் பலி கோட்டக்குப்பம் அருகே சோகம்

ADDED : ஆக 02, 2026 03:29 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 03:29 AM

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கோட்டக்குப்பம்: கோட்டக்குப்பம் அருகே கடலில், படகு கவிழ்ந்து மீனவர் இறந்தார்.

விழுப்புரம் மாவட்டம், கோட்டக்குப்பம் அடுத்த சின்னமுதலியார் சாவடி மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வினாயகம், 60; பலராமன், 48; அய்யனாரப்பன், 53; மீனவர்கள். இவர்கள் 3 பேரும் நேற்று அதிகாலை மீன்பிடிக்க பைபர் படகில் கடலுக்குள் சென்றனர். ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் தொலைவில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது திடீரென எழுந்த ராட்சத அலையில் சிக்கி படகு கவிழ்ந்தது. படகு மோதியதில், வினாயகம் படுகாயமடைந்து மயங்கினார்.

உடன், பலராமன், அய்யனாரப்பன் ஆகிய இருவரும் வினாயகத்தை மீட்டு, கரைக்கு கொண்டு வந்து, கனகசெட்டிக்குளம் பிம்ஸ் மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த டாக்டர், ஏற்கனவே வினாயகம் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தார்.

கோட்டக்குப்பம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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