விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி முகாம்

UPDATED : அக் 22, 2026 05:40 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:36 PM
வானுார்: தைலாபுரம் கிராமத்தில் வேளாண்மை துறை சார்பில், ‘விளைநிலம் காப்போம்’ இயக்கத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது. வேளாண்மை அலுவலர் ரேவதி வரவேற்றார். வானுார் வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் எத்திராஜ் தலைமை தாங்கினார்.
முகாமில் இயற்கை வேளாண்மை மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம், ஆரோக்கிய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் சமையல் எண்ணெய் பயன்பாட்டை, 10 சதவீத அளவு குறைப்பதன் அவசியம், மண் பரிசோதனை , ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை, அங்கக மற்றும் இயற்கை உர பயன்பாடு, பசுந்தாள் உர பயன்பாடு குறித்து பயிற்சி அளித்தார்.
மேலும் குறைந்த உர பயன்பாடு மூலம் சாகுபடி செலவை குறைத்தல், காலநிலை மாற்றத்தினை எதிர்கொள்ளும் திறனை அதிகரித்தல், வேளாண் காடுகள், நுண்ணீர் பாசனம், வறட்சியை தாங்கும் ரகங்கள் குறித்தும் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
பயிற்சியில் தைலாபுரம் முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தனபால் ராஜ், தங்கராஜ் மற்றும் முன்னோடி விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர். விவசாயி சேதுராமன், இயற்கை விவசாய அனுபவங்களை விவசாயிகளிடம் பகிர்ந்தார்.
வட்டார தொழில் நுட்ப மேலாளர் உஷா நன்றி கூறினார். நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை உதவி வேளாண்மை அலுவலர்கள் ராஜேஸ்வரி, மகாலட்சுமி இந்துமதி, உதவி தொழில்நுட்ப மேலாளர்கள் கோவிந்தசாமி, சந்திரசேகர் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.