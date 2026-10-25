/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/விளை நிலம் காப்போம் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:06 AM
அ நிறம் | அளவு
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி ஒன்றியத்தில் விவசாயிகளுக்கு விளை நிலம் காப்போம் பயிற்சி முகாம் நடந்தது.
செ.புதுார் கிராமத்தில் நடந்த முகாமிற்கு, வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் கங்கா கவுரி தலைமை தாங்கி விவசாயிகளுக்கு இயற்கை வேளாண்மை மண் பரிசோதனை, ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை, இயற்கை உர பயன்பாடு, ஆரோக்கிய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் சமையல் எண்ணெய் பயன்பாட்டை குறைப்பது, அதன் முக்கியத்துவம் குறித்தும் பேசி விவசாயிகளுக்கு பயிற்சியளித்து ஆலோசனை வழங்கினார்.
வேளாண்மை அலுவலர் கவி பிரியன், தொழில்நுட்ப மேலாளர் சங்கீதா, உதவி தொழில்நுட்ப மேலாளர்கள் அன்பு, இளவரசன், சுற்றுபுற கிராம முன்னோடி விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.