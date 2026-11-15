விபத்தில் மயங்கிய தனியார் நிறுவன ஊழியர் உயிரைக் காப்பாற்றிய போக்குவரத்து எஸ்.ஐ.,
விபத்தில் மயங்கிய தனியார் நிறுவன ஊழியர் உயிரைக் காப்பாற்றிய போக்குவரத்து எஸ்.ஐ.,
ADDED : நவ 14, 2026 09:03 PM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே வாகன ஓட்டி உயிரைக் காப்பாற்றிய போக்குவரத்து சப் இன்ஸ்பெக்டரை பொதுமக்கள் பாராட்டினர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அடுத்த தும்பை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, 41; சென்னையில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இவர் இன்று (நவ.,14) மாலை 5.00 மணியளவில் கோலியனுாரில் இருந்து செய்யாறு நோக்கி புல்லட்டில் சென்றார். கப்பியாம்புலியூர் மேம்பாலம் அருகே சென்றபோது திடீரென சாலையைக் குறுக்கிட்ட நாய் மீது மோதி கீழே விழுந்து மயங்கினார்.
அப்போது பின்னால் பைக்கில் வந்த விக்கிரவாண்டி போக்குவரத்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் தமிழ்ச்செல்வன், உடனடியாக மயங்கிக் கிடந்த கிருஷ்ணமூர்த்தியின் இதய பகுதியை அழுத்தி மீண்டும் அவருக்கு மூச்சு வர உதவி செய்தார்.
வாகன ஓட்டி ஹெல்மெட் அணிந்து இருந்ததாலும் உடனடியாக இதயம் இயங்க சிகிச்சை அளித்ததாலும் உயிர் பிழைத்ததாக பொதுமக்களிடம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் தமிழ்ச்செல்வன் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.
பின்னர் கிருஷ்ணமூர்த்தியை முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி சேர்த்தார்.
சமயோசிதமாக முதலுதவி அளித்த போக்குவரத்து சப் இன்ஸ்பெக்டரை பொதுமக்கள் பாராட்டினர்.