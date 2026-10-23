/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/மரக்கன்று நடும் விழா: விழுப்புரம்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 08:44 PM
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செஞ்சி: செஞ்சி ராஜா தேசிங்கு அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல்கலாம் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, நாட்டு நலப்பணித் திட்டம் மற்றும் தேசிய மாணவர் படை சார்பில் மரக்கன்று நடும் விழா நடந்தது.
தலைமை ஆசிரியர் தேவதாஸ் தலைமை தாங்கினார்.
திண்டிவனம் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் ரகு முன்னிலை வகித்தார்.
இன்ஸ்பெக்டர் ராதிகா, அப்துல் கலாம் அகாடமி நிறுவனர் கண்ணன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மரக்கன்று நட்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் பள்ளி துணை ஆய்வாளர் விநாயகமூர்த்தி, ஆசிரியர்கள் ராமசாமி, செந்தில்குமார், மோகனசுந்தரம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அலுவலர் ஏழுமலை, தேசிய மாணவர் படை ஆசிரியர் குமரவேல் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.