விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில் திருச்சி கோட்ட மேலாளர் ஆய்வு
விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில் திருச்சி கோட்ட மேலாளர் ஆய்வு
ADDED : நவ 17, 2026 07:15 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில், தெற்கு ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில், தெற்கு ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் பாலக்ராம்நேஹி இன்று (நவ.,17) ஆய்வு மேற்கொண்டார். இன்று காலை திருச்சியிலிருந்து சிறப்பு ஆய்வு ரயில் மூலம் புறப்பட்ட அவர், பகல் 12:00 மணிக்கு விழுப்புரம் ரயில் நிலையம் வந்தார். ரயில் நிலையத்தில், ரூ.24 கோடி மதிப்பில் அம்ரீத் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நடந்து வரும் ரயில்நிலைய புதுப்பிக்கும் திட்டப் பணிகளை பார்வையிட்டார்.
ரயில் நிலையத்தின் முதல் பிளாட்பாரத்தில் இறங்கி நடந்த அவர், ரயில் நிலையத்தின் முகப்பு பகுதி, புதிய ரிசர்வேஷன் கவுன்ட்ர்கள், பார்சல் ஆபிஸ் போன்ற இடங்களில் நடந்து வரும் புதுப்பிக்கும் கட்டமைப்பு பணிகளை பார்வையிட்டு, பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.
ஆய்வின்போது, திருச்சி கோட்ட சீனியர் இயக்கவியல் மேலாளர் ரமேஷ்பாபு, சீனியர் பாதுகாப்பு அலுவலர் மனோஜ்குமார், விழுப்புரம் ரயில்நிலைய மேலாளர் சக்ராம்மராண்டி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.