﻿ த.வெ.க., கொள்கை விளக்க பொதுக்கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:00 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் தெற்கு மாவட்ட த.வெ.க., சார்பில் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் பிறந்த நாளையொட்டி, நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் விழா மற்றும் கொள்கை விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரம் நகராட்சி திடலில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, மாவட்ட செயலாளர் மோகன்ராஜ் தலைமை தாங்கினார். கட்சியின் பரப்புரை செயலாளர் நாஞ்சில் சம்பத், திரைப்பட நடிகர் ரவி சிறப்புரையாற்றினர். கூட்டத்தில், பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் பிறந்த நாளையொட்டி, 3800 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.
மாவட்ட இணைச் செயலாளர் காளிதாஸ், துணைச் செயலாளர் சுமன், நகர செயலாளர்கள் சேராமன்பாண்டியன், இளையராஜா, டாக்டர் திருமாவளவன், கோட்டி எலும்பு முறிவு சிறப்பு மருத்துவமனை டாக்டர் முத்தையன், மாவட்ட தொழிற்சங்கம் மோகன், மோகனசுந்தரம், மண்டல தொழிற்சங்கம் செந்தில்குமார், நிர்வாக பணியாளர் சங்கம் சிவராம்குமார், ஒன்றிய செயலாளர்கள் ஆனந்த், மைக்கேல், சந்திரசேகர், ஒன்றிய இணைச் செயலாளர் மணிகண்டன், வளவனுார் பேரூராட்சி செயலாளர் ஆகாஷ்,இளைஞரணி அமைப்பாளர் விக்கி, மகளிரணி அமைப்பாளர் பிரேமா, மாணவரணி பிரகாஷ், தொண்டரணி விஜய், அரி, அரிநாராயணன், பரத், விஜயன், நவீன், வர்த்தகரணி ஜேசுதேவன், சுற்றுசூழல் அணி தனுஷ் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.