சிறுமியருக்கு தொந்தரவு: ஹெச்.எம்., உட்பட மூவர் கைது
சிறுமியருக்கு தொந்தரவு: ஹெச்.எம்., உட்பட மூவர் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:14 PM
விழுப்புரம்: வெவ்வேறு சம்பவங்களில், சிறுமியருக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தாமஸ், 56, உட்பட மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த தாமனுார் ஆர்.சி., துவக்கப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியர் தாமஸ். இவர், வசதியில்லாத பழங்குடியின குழந்தைகளை தன் வீட்டில் தங்க வைத்து படிக்க வைத்துள்ளார்.
செஞ்சியைச் சேர்ந்த, 11 வயது சிறுமி, தாமஸ் வீட்டில் தங்கி, அருகே உள்ள பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு படித்தார். சிறுமிக்கு தாமஸ் அடிக்கடி பாலியல் தொந்தரவு அளித்துள்ளார்.
சிறுமியின் பெற்றோர், செஞ்சி மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். தாமஸ் மீது போலீசார் போக்சோ வழக்கு பதிந்து, அவரை கைது செய்தனர். செஞ்சி அடுத்த பள்ளிப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த சமீம் அகமது, 48, இரு தினங்களுக்கு முன் பள்ளி முடிந்து வீட்டிற்கு சென்ற, 12 வயது சிறுமியை பைக்கில் அழைத்து செல்வதாகக் கூறி, பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
செஞ்சி மகளிர் போலீசார் போக்சோ வழக்கு பதிந்து, சமீம் அகமதை கைது செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வாணாபுரம் அடுத்த சிங்காரப்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் கோபால், 72. இவர், நேற்று முன்தினம், 8 வயது சிறுமியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார். சிறுமியின் பெற்றோர் புகாரில், கள்ளக்குறிச்சி மகளிர் போலீசார், போக்சோ வழக்கு பதிந்து கோபாலை கைது செய்தனர்.